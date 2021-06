JAKARTA - YouTuber sekaligus musisi Reza Arap mengklarifikasi soal komentar yang dilontarkannya di unggahan Atta Halilintar, pada 7 Juni 2021. Lewat Twitter, dia menegaskan, tidak pernah menghapus komentarnya di unggahan Atta.

“I didn’t say the meme or what the guy did is right in my own comment. (Dalam komentarku, aku tidak bilang kalau meme atau apa yang dilakukan pria tersebut benar),” ujarnya.

Personel Weird Genius itu menambahkan, “I only explained the meaning behind the video, the meme, and where it came from. (Aku hanya menjelaskan makna di balik video itu, meme, dan sumbernya).”

Kritik terhadap Reza Arap bermula ketika dia mengomentari unggahan Atta Halilintar di Instagram, pada 7 Juni 2021. Suami Aurel Hermansyah itu tampak marah ketika akun TikTok @ballibong menjadikan ibunya sebagai guyonan dalam videonya.

Dalam video itu, sang pemilik akun tampak menertawai momen saat Lenggogeni Faruk bertransformasi menjadi Billie Eilish, setelah menjalani operasi plastik. “Maksud lo apa ya Mas? Bercanda bawa-bawa ibu saya? Menertawakan hijab ibu saya?” katanya.

Atta Halilintar menambahkan, "Menertawakan masuk ruang operasi, maksudnya apa? Enggak lucu bos. Enggak terima saya." Ungkapan kemarahan Atta Halilintar tersebut kemudian dikomentari oleh Reza Arap. Dia menjelaskan bahwa video TikTok yang diunggah itu hanyalah reaksi dari sebuah meme. "Orang itu hanya merespons meme yang diunggah di Twittter. Dan meme itu adalah tentang sinetron Indonesia yang menampilkan perubahan alur cerita yang tak masuk akal," tuturnya. Tak lama setelah diunggahnya, komentar Reza Arap tersebut kemudian menghilang dari unggahan Atta Halilintar. Diduga, komentarnya dihapus oleh sulung dari Gen Halilintar tersebut. "Got deleted anyway (Komentarnya sudah dihapus). Goodluck buat Mas TikTok sama yang bikin memenya deh," ungkap YouTuber 33 tahun tersebut.*