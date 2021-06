JAKARTA - Maudy Koesnaedi diketahui memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Erik Meijer. Namun siapa sangka, Eddy Maliq Meijer tumbuh menjadi remaja tampan yang mewarisi pesona sang ibu.

Pada 7 Juni silam, aktris Si Doel Anak Sekolahan tersebut mengunggah sebuah foto hitam putih bersama Eddy di akun Instagram pribadinya. Dalam foto itu, Maudy tampak memeluk putranya dari belakang.

“I can see my teenage-self in him (Aku bisa melihat versi remaja diriku dalam dirinya),” ujar Maudy dalam keterangan unggahannya tersebut.

Seakan sepakat dengan pernyataan Maudy dalam foto tersebut, warganet juga tampak terpukau bagaimana Eddy mewarisi wajah ibunya. “Mirip banget, kayak kembar ini mah,” kata seorang warganet.

Lainnya mengungkapkan, “Masya Allah. Ini benar-benar Eddy copas Neng Imod, bahkan dari bahasa tubuh kalian sangat menyatu. Tabarakallah.” Sementara sebagian lainnya memuji ketampanan remaja 14 tahun tersebut.

“Masya Allah, sudah bujang ya sekarang. Ganteng pula. Tabarakallah,” ungkap seorang warganet. Pengguna Instagram lainnya mengatakan,” Ih, cakep banget wajahnya mirip Maudy Koesnaedi deh. Cuma ini mah versi bulenya.”*

(SIS)