JAKARTA - Hotman Paris Hutapea memberikan pernyataan terkait aksinya memposting foto Meriam Bellina di Instagram. Awalnya, Hotman enggan memberikan tanggapan.

"Apa? Apa?," ujar Hotman Paris di Pengadilan Tipikor Jakarta (7/6/2021).

Setelahnya, Hotman baru menjawab alasan memposting foto Meriam Bellina.

"Yah, kami hanya menghargai wanita cantik. Itu saja," kata sang pengacara nyentrik.

Kata-kata tersebut jadi yang terakhir dari Hotman sebelum memilih menyudahi sesi tanya jawab. Dia malah memparodikan pertanyaan awak media saat disinggung soal kerinduan ke Meriam Bellina.

"Rindu, rindu, rindu," tutur Hotman sambil bergoyang.

Sebagaimana diketahui, Hotman Paris Hutapea memposting foto lama Meriam Bellina di Instagram. Dia juga membubuhkan kalimat caption bernada pujian.

"And she is beauty," tulis Hotman.

Hotman Paris Hutapea dan Meriam Bellina sempat dikabarkan punya hubungan spesial di masa lalu. Namun rumor tersebut belum terjawab hingga saat ini.

(aln)