JAKARTA - Nama Maria Vania bisa dibilang semakin dikenal usai membawakan acara MotoGP di salah satu televisi swasta. Pesonanya juga ternyata mampu menarik hati salah satu pembalap MotoGP.

"Ada rider yang ngajakin aku ketemu lho. Kalau kalian tahu pasti kaget," kata Maria seperti dikutip MNC Portal Indonesia dari YouTube Gofar Hilman, Minggu (6/6/2021).

Awalnya Maria mengaku mendapatkan direct message (DM) dari pembalap tersebut. Pembalap itu bertanya apakah Maria akan hadir ke MotoGP Malaysia.

"Terus aku bilang aku enggak tahu, kayanya aku siaran, terus dia bilang kalau misalnya kamu ke Malaysian GP aku bisa spesialin waktu untuk kita ketemuan. Di situ aku excited banget, temanku bilang go go go dia cakep banget. Kalau lu tolak lu bodoh banget dan akan menyesal," papar Maria.

Kepada Gofar, Maria mengaku hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri untuknya. Terlebih dia mengaku sangat mengidolakan sosok pembalap tersebut.

Namun, karena saat itu Maria sudah memiliki pasangan dan sang kekasih melarangnya bertemu sang pembalap, ia pun menurut. Kini, ia justru menyusuli keputusannya itu. "Dia (pacar) bilang, 'No. Kalau kamu ketemu dia, enggak usah sama aku.' Di satu sisi aku suka banget sama pembalap ini, tapi di satu sisi ini akan jadi masa depan aku," katanya. "Sekarang nyesal, stupid. Sekarang juga udah punya cewek itu pembalap. Ya sudahlah, cuma ya selucu itu," katanya. Mendengar cerita Maria, Gofar mencoba menebak. Dia menyebutkan beberapa nama pembalap terkenal seperti Marc Marquez. Sayang Maria memilih untuk menutup rapat sosok tersebut.