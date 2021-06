BUNGA Citra Lestari (BCL) menggunggah foto kebersamaannya dengan Reza Rahadian. Kali ini mereka makan malam bersama saat bertemu di Jakarta.

Sebelumnta, BCL mantap menghabiskan liburannya di Bali bersama para sahabatnya, termasuk putra Jennifer Jill Supit, Jethro Jevon Armand. BCL pun telah kembali ke Jakarta dan melanjutkan aktivitasnya.

Salah satunya menemui Reza Rahadian di sebuah restoran. Namun tak dijelaskan apa tujuannya mereka bertemu.

Baca Juga:

Akhirnya Anggun Pamerkan Wajah Cantik Anaknya Kirana Sasmi Montana, Pengisi Suara Raya And The Last Dragon

Sering Main Film Bareng, Intip Kompaknya BCL dan Reza Rahadian

"Friday dinner (emoji love)," tulis BCL saat unggah foto selfie bareng Reza Rahadian.

Entah hanya sekadar berjumpa untuk ngobrol santai atau mereka akan menjalani proyek film baru, seperti pengalaman BCL dan Reza Rahadian sebelumnya.

Seperti diketahui, BCL dan Reza Rahadian sering main film bareng. Pada 2012 lalu, BCL dan Reza mendapatkan tawaran untuk memerankan tokoh Presiden ke-3 Indonesia beserta istri, dalam Habibie & Ainun.

Empat tahun berselang, keduanya kembali dipersatukan dalam My Stupid Boss 1 yang diadaptasi dari novel karya [email protected] sebagai pasangan bos dan pegawai. Sementara pada My Stupid Boss 2, Boss Man serta Diana alias Kerani kembali disatukan.

Tak hanya itu, dalam 3 Srikandi keduanya juga kembali bertemu. Dalam film tersebut, Reza didapuk untuk memerankan Donald Pandiangan, sementara BCL diketahui menggantikan Dian Sastro sebagai pemeran Nurfitriyana Saiman.

Kerap tampil bersama dalam beberapa judul film, membuat hubungan pertemanan BCL dan Reza semakin dekat. Bahkan mendiang suami BCL, Ashraf Sinclair juga cukup memiliki hubungan baik dengan Reza Rahadian. (dwk)