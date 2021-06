BUNGA Citra Lestari dan Reza Rahadian punya hubungan dekat sampai membuat mereka sering dipasangkan dalam sebuah proyek film bersama. Seperti apa potretnya?

Pada 2012 lalu, BCL dan Reza mendapatkan tawaran untuk memerankan tokoh Presiden ke-3 Indonesia beserta istri, dalam Habibie & Ainun. Lewat film tersebut, Reza bahkan berhasil memenangkan tiga penghargaan termasuk sebagai Aktor Terbaik.

Empat tahun berselang, keduanya kembali dipersatukan dalam My Stupid Boss 1 yang diadaptasi dari novel karya [email protected] sebagai pasangan bos dan pegawai. Sementara pada My Stupid Boss 2, Boss Man serta Diana alias Kerani kembali disatukan.

Tak hanya itu, dalam 3 Srikandi keduanya juga kembali bertemu. Dalam film tersebut, Reza didapuk untuk memerankan Donald Pandiangan, sementara BCL diketahui menggantikan Dian Sastro sebagai pemeran Nurfitriyana Saiman.

Kerap tampil bersama dalam beberapa judul film, membuat hubungan pertemanan BCL dan Reza semakin dekat. Bahkan mendiang suami BCL, Ashraf Sinclair juga cukup memiliki hubungan baik dengan Reza Rahadian.

Berikut, potret kedekatan BCL dan Reza Rahadian yang berhasil dihimpun MNC Portal Indonesia:

1. Dekat sejak main film Habibie & Ainun





Keduanya dekat semenjak membintangi film Habibie & Ainun di 2012

2. Syuting di luar negeri

Sempat menjalani syuting My Stupid Boss 2 di luar negeri membuat BCL dan Reza kian akrab

3. Reza tampil saat konser BCL Reza Rahadian diketahui sempat tampil dalam konser BCL yang digelar 2017 lalu 4. Promosi film bareng Kedekatan keduanya saat menjalani promosi untuk film mereka 5. Reza akrab dengan Ashraf Reza Rahadian juga memiliki kedekatan dengan Ashraf Sinclair. Ia bahkan kerap datang dalam acara ulang tahun mendiang suami BCL tersebut 6. Promosi film di luar kota Menjalani promosi film bersama hingga keluar kota