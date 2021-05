JAKARTA - Wulan Guritno fokus berbagi dalam setiap kegiatan di sela kesibukannya sebagai artis. Ia kerap melaksanakan aksi sosial.

Wulan Guritno mendirikan sebuah yayasan untuk menangani kegiatan sosialnya. Di bawah Yayasan Dunia Kasih atau HOPE Foundation, Wulan selalu menebar kebaikan kepada sesama, terutama di masa pandemi.

Kali ini, Wulan Guritno bersama sahabatnya, Jana dan Amanda Soekasah mempersembahkan sebuah kampanye yang diberi tajuk Kasih.

"Berawal dari sebuah ide karena melihat situasi pandemi COVID-19. Kita akhirnya membuat Kasih, untuk berbagi kasih dan harapan kepada masyarakat," kata Wulan Guritno.

Wulan Guritno bersama Hope Foundation, berkolaborasi dengan desainer Stella Rissa. Mereka merancang sebuah kaos yang nantinya hasil penjualan didonasikan untuk mereka yang membutuhkan.

"Kata-kata kasih itu kuat sekali, kasih itu memiliki makna yang dalam, tapi mudah dimengerti. Jadi ini bukan cuma tentang kita, ketika kita mengasihi diri sendiri, of course kita bisa share to others," ujar Stella Rissa.

Kemudian Wulan juga mengajak komunitas pesepeda untuk melakukan aksi sosial tersebut dengan tajuk Cycling for Hope. Wulan bersama Stella Rissa bersama Teamup, kemudian mengembangkan ide untuk melancarkan aksi berbaginya.

"Ketika pertama kali diceritakan mengenai ide kampanye Kasih ini, Teamup sangat tertarik untuk berkolaborasi. Kekuatan kolaborasi didukung kesamaan visi dan misi untuk saling berbagi kisah dan cinta kepada sesama. Hal ini tentunya menjadi satu yang sangat luar biasa dan bisa kita lakukan di masa pandemi saat ini," ungkap Co-founder Teamup Ahmad Romero Camacho.

