JAKARTA - Arya Windura resmi mengundurkan diri dari Yovie & Nuno pada September 2020. Pria yang akrab disapa Windura itu mengakhiri perjalanannya sebagai vokalis selama 7 tahun di band besutan Yovie Widianto itu.

Berdasarkan rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Kamis (27/5/2021), pertimbangan Windura hengkang dari band adalah karena ingin fokus merintis usaha baru serta prioritas yang berbeda.

Baca Juga:

Yovie Widianto dan Arsy Bakal Kolaborasi di Konser Inspirasi Cinta

Yovie Widianto Terharu Lihat Lautan Batik di Candi Prambanan

Sejak bergabung pada 2013, Windura telah menemani Yovie & Nuno mencetak sebuah album, Still the One pada 2014 dan sebuah single, Demi Hati pada 2019.

Meski ditinggalkan Windura, para personel lainnya, Muchamad Ahadiyat (gitaris), Pradikta Wicaksono (vokalis), dan Ady Julian (kibordis) tetap semangat berkarya dengan merilis lagu berjudul Sajadah Panjang.

Lagu tersebut menjadi original soundtrack dari serial berjudul sama yang diproduksi MAXstream. Di lagu inilah, Diyat, Ady, dan Dikta, tampil hanya dengan 3 personel.

Selain akan merilis video klip lagu Sajadah Panjang yang akan dijadwalkan Juni 2021, Yovie & Nuno juga dalam proses rekaman album.

Rencananya, album yang digarap bersama Yovie Widianto sebagai produser itu akan rilis tahun ini. Sayang, informasi rinci soal album itu masih dirahasiakan.

(aln)