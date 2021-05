WIDY Vierratale mengaku mengalami kekerasan fisik hingga pelecehan. Cerita ini terlihat dari Insta Story akun pribadinya.

Pemilik suara merdu ini pun mengancam buka identitas pelaku bila masih melakukan hal tersebut pada dirinya.

"Ah gila, kalian semua pengen tau teanya ya ? The latest drama update of perbakin from ur fcking king. Me ? Kita tunggu sampe hari Senin dulu ya manteman, kita lihat orang ini masih arogan najong atau udah selaw, kalau si tua ini masih kureng, lets bring on the drama bitch ! I'll spill yall some fcking perbakin tea then wkwkwk," tulis Widy Vierratale, Senin (24/5/2021).

Widy Vierratale mengaku dirinya alami kekerasan fisik hingga pelecehan. Diduga kuat, pelaku merupakan pria yang sudah berumur dan memiliki anak istri. Dia juga mengancam buka identitas pria tersebut.

"Yang gue alami, pelecehan kekerasan fisik dan verbal. Atas keikut campurannya. Alay, norak, katro, inget umur cuy. Malu sama bawahan, malu sama bini, malu sama keluarga dan anak. Kalau gue panjangin banget ya bakalan malu sama satu Indonesia cuk," tulis mantan kekasih Kevin Aprilio ini.

Seperti diketahui sebelumnya, Widy Vierratale pernah mengalami hal serupa. Dia diculik oleh orang tak dikenal saat sedang berjalan kaki di daerah Kemang, Jakarta

(dwk)