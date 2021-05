BUNGA Citra Lestari (BCL) mengunjungi makam sang suami, Ashraf Sinclair, di San Diego Hills, Karawang. Saat ziarah ke makam Ashraf, BCL juga mengajak serta putra satu-satunya, Noah Sinclair.

Momen tersebut turut diabadikan dan dibagikan BCL di akun Instagramnya. Lewat sebuah video, penyanyi 38 tahun ini tampak menaburkan kelopak-kelopak bunga di atas makam.

“Hey, you.. Happy Eid,” kata pelantun lagu ‘Kecewa’ tersebut seperti dikutip pada Jumat (21/5/2021).

Tak hanya itu, BCL juga mengungkapkan rasa rindunya karena tahun ini menjadi yang kedua kalinya dia merayakan Hari Idul Fitri tanpa kehadiran sang suami.

“2nd Idul Fitri without you.. We miss you Daddy,” tulis BCL lagi di keterangan fotonya.

Sontak, postingan tersebut langsung banjir komentar dukungan. Banyak pula yang mengirimkan doa untuk almarhum Ashraf Sinclair. “Kak Unge, we love you,” kata netizen di kolom komentar. “Semangat terus kak BCL,” tulis netizen lainnya. “Al-fatihah. Peluk kamu dan Noah,” komentar yang lainnya. Seperti diketahui, Ashraf telah meninggal dunia pada usia 40 tahun di Rumah Sakit MMC Jakarta, Indonesia pada tanggal 18 Februari 2020. Ashraf dimakamkan di Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.