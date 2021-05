JAKARTA - Boy William kembali dengan konten Youtube Dibalik Pintu miliknya. Kali ini, ia mengunjungi rumah indah nan mewah milik sosialita Helena Lim di kawasan Pantai Indah Kapuk.

“Akhirnya ke rumah ibu paling gaul di Jakarta,” tutur Boy.

Saat memasuki rumah Helena, Boy langsung takjub melihat banyaknya koleksi sepatu sang sosialita. Selama berkeliling, Boy merasa seperti sedang berada di Makau karena dekorasi yang sangat elegan.

Saat berkeliling, Boy penasaran dengan kehidupan Helena sejak kecil. Host Indonesian Idol Special Season itu sempat mengira bahwa Helena lahir di keluarga yang kaya raya.

“Gue bukan dari keluarga kaya. Punya rumah gini Boy, aku juga harus work hard so I make my dream come true. Punya orang tuh harus punya mimpi,” tutur Helena.

Boy dan Helena kemudian menuju ruang karaoke dan menyanyikan lagu “Cinta Luar Biasa” dari Andmesh Kamaleng. Selanjutnya Boy melihat-lihat salon yang berada di dalam rumah tersebut.

