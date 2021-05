PROGRAM “Lesehan” yang selalu menghadirkan bintang tamu seru kembali hadir dengan episode baru. Host Robby Purba dan Mumuk Gomez kali ini ngobrol dan seru-seruan bareng aktris cantik Amalia Nuril Aqmarina atau yang dikenal sebagai Amel Carla.

Rupanya Amel sudah memulai karier aktingnya sejak umur 4 tahun. Saat kelas 1 SD, ia membintangi acara TV terkenal yaitu “Suami-suami Takut Istri”. Kini, gadis cantik kelahiran tahun 2001 tersebut sedang menjalani pendidikan perguruan tinggi di Universitas Indonesia mengambil jurusan hukum.

Sejak kecil, Amel sering menemani kakaknya syuting sampai akhirnya ditawari untuk ikut casting. Ia pun mengaku sudah terbiasa tampil di depan kamera karena sering melihat dan mengikuti kakaknya syuting dan menjadi host.

Setelah ngobrol-ngobrol tentang prestasi Amel, ia pun mengungkapkan perasaannya ketika dicibir sebagai artis yang berkulit gelap sambil bercanda.

“Kenapa sih orang-orang mikirnya tuh masih kayak ‘ih kok lo artis item’, item selama gak kusam ya gak masalah” canda Amel.

Sebagai aktris yang sudah lama bekerja di dunia entertainment, Robby pun penasaran dengan rahasia Amel mempertahankan eksistensinya sampai sekarang.

“Love what you do and do what you love, karena kalau kita kerjakan semua hal sepenuh hati, pasti hal-hal yang berat tuh tidak terasa berat. Dan menurut aku, surround yourself with people who support you wholly” tutur Amel.

Amel juga menganggap bahwa proses merupakan sesuai yang berharga.

Yuk simak obrolan seru Amel Carla hanya di Facebook StarHits!