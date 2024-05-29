Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bersahabat Sejak Kecil, Amel Carla Sebut Aaliyah Massaid Sering Curhat Soal Thariq Halilintar

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |09:35 WIB
Bersahabat Sejak Kecil, Amel Carla Sebut Aaliyah Massaid Sering Curhat Soal Thariq Halilintar
Amel Carla sebut Aaliyah Massaid sering curhat soal Thariq Halilintar (Foto: Instagram/amelcarla)
A
A
A

JAKARTA - Amel Carla merupakan satu dari sekian banyak rekan artis yang memiliki hubungan persahabatan dengan Aaliyah Massaid. Saking dekatnya hubungan mereka, Amel bahkan mengaku menjadi salah satu tempat curhat Aaliyah Massaid terkait hubungannya dengan Thariq Halilintar.

Diketahui, Aaliyah dan Amel memang sudah bersahabat sejak kecil. Bahkan, Amel sendiri ikut dilibatkan ketika Thariq menyiapkan kejutan ulang tahun Aaliyah di Bali beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Amel mencoba untuk tidak ikut campur terlalu dalam soal hubungan asmara sahabatnya tersebut.

"Aku deket sama Aal tapi bukan berarti yang kayak ikut campur banget sama urusan hubungan dia," kata Amel Carla di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Amel Carla dan Aaliyah Massaid

Amel Carla sebut Aaliyah Massaid sering curhat soal Thariq Halilintar (Foto: Instagram/amelcarla)

Amel berusaha menjadi pendengar yang baik. Bahkan, Aaliyah kerap bercerita kepadanya saat pertama kali dekat dengan sosok Thariq Halilintar. Sebagai sahabat Amel hanya bisa mendukung dan berharap yang terbaik untuk mereka.

Halaman:
1 2
