SEOUL - Aktris Lee Da Hee dikabarkan akan berperan sebagai Won Mi Ho dalam drama Island. Seperti diketahui, lakon itu sebelumnya ditawarkan kepada aktris It’s Okay to Not Be Okay, Seo Ye Ji.

Terkait pemberitaan tersebut, Santa Claus Entertainment selaku agensi sang aktris akhirnya buka suara. Mereka tak menampik jika artisnya digaet, namun belum ada keputusan final terkait tawaran tersebut.

“(Yang pasti) dia mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” ujar perwakilan Santa Claus Entertainment seperti dikutip dari Newsen, pada Senin (17/5/2021).

Mengusung genre fantasi-exorcism, Island diadaptasi dari webtoon berjudul serupa. Kisahnya tentang seorang pria bernama Pan (Kim Nam Gil) yang ingin menghapus kutukan hidup abadinya sebagai goblin.

Untuk mematahkan kutukan tersebut, Pan membutuhkan bantuan seorang wanita. Saat itulah, dia bertemu dengan Won Mi Ho, perempuan dari keluarga kaya yang menjadi target para goblin.

Baca juga: Im Soo Jung Syuting Film Baru, Lee Da Hee Kirim Coffee Truck

Pan dan Won Mi Ho kemudian bekerjasama dengan seorang pendeta bernama John (Cha Eun Woo) yang selalu merasa bersalah karena tak mampu melindungi seorang perempuan. Ketiga karakter ini akan berperang dengan para iblis untuk melindungi sebuah pulau. Mengutip Soompi, drama Island akan digarap dalam beberapa musim. Namun karena proses casting drama itu belum selesai, maka tim produksi belum bisa menentukan jadwal tayang drama tersebut. Namun berdasarkan laporan Sports Donga, musim pertama Island akan tayang pada akhir tahun 2021. Sementara syuting akan dimulai pada musim panas tahun ini, setelah proses casting para pemainnya rampung.* Baca juga: Romansa Amitabh Bachchan dan Rekha: Kisah Perselingkuhan Legendaris Bollywood