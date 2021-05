SEOUL - NCT Dream mengukir sejarah atas nama mereka. Grup tersebut meraih gelar ‘million seller’ yang menjadikan mereka sebagai artis SM Entertainment pertama yang menjual 1 juta kopi album mereka hanya dalam waktu sepekan setelah dirilis.

Berdasarkan data Hanteo Chart pada 16 Mei 2021, penjualan album penuh perdana NCT Dream, ‘Hot Sauce’ mencapai 1.007.000 kopi. Hasil itu tercapai tepat di hari ke-7 perilisannya.

Dengan hasil tersebut, maka Jisung cs menempati posisi kelima grup K-Pop dengan penjualan album mencapai 1 juta kopi dalam sepekan perdana perilisannya. Sepanjang Januari 2008 hingga Mei 2021, album dengan penjualan tertinggi dipegang oleh BTS melalui album ‘Map of the Soul: 7’.

Posisi kedua dan ketiga masih diisi oleh BTS dengan album ‘Be’ dan ‘Map of the Soul: Persona’. Posisi keempat diisi oleh Seventeen lewat album ‘Heng:garae’. NCT Dream menempati posisi kelima, karena unggul 7.000 kopi dibandingkan album ‘Love Yourself: Tear’ milik BTS.

Capaian itu, membuat personel NCT Dream antusias, tak terkecuali Jisung. Lewat Lysn, dia menuliskan, "Member termuda NCT Dream, grup pertama SM Entertainment yang berhasil menjual 1 juta kopi dalam minggu pertama, Jisung." NCT Dream resmi merilis album penuh perdana mereka, 'Hot Sauce' pada 10 Mei 2021. Album itu memiliki total 10 lagu dengan title track berjudul serupa dengan genre hip hop menyegarkan.