SEOUL - Kim So Yeon dinobatkan sebagai Best Actress di Baeksang Arts Awards ke-57 berkat aktingnya sebagai Cheon Seo Jin di The Penthouse. Menjelang musim ke-3 serial hits SBS itu, Kim So Yeon mengungkapkan harapan untuk nasib karakter yang membesarkan namanya itu.

"Aku harap dia mengalami kejatuhan yang dramatis. Walaupun dia karakter jahat, tapi dia adalah karakter yang punya daya tarik tak biasa. Jadi aku harap walaupun dia jatuh, dia akan melakukannya dengan cara yang menghibur," katanya seperti dikutip dari Soompi, Senin (17/5/2021).

Baca Juga:

- Potret Glamor Kim So Yeon, Pemeran Cheon Seo Jin di Penthouse Season 2

- Syuting Dimulai, SBS Umumkan Jadwal Tayang The Penthouse 3

Kim So Yeon mencontohkan bagaimana seharusnya karakter Cheon Seo Jin menghadapi kejatuhannya. "Aku akan memasang borgol sendiri di tanganku, sambil berkata, 'Aku akan melakukannya sendiri.' Aku akan bergaya di depan para fotografer sambil berkata, 'Jangan blur wajahku!'"

Kim So Yeon berharap ia bisa total memerankan karakter Cheon Seo Jin di musim ke-3 ini. "Aku ingin menyingkirkan semua kekhawatiran dan kerisauanku," ujarnya.

"Dalam beberapa bulan, aku tak akan lagi pernah bertemu Cheon Seo Jin. Jadi, apapun yang terjadi, aku ingin melakukan yang terbaik dan menikmati syuting season 3," pungkasnya.

(LID)