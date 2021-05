LOS ANGELES - Billie Eilish akan merilis album keduanya, yang bertajuk Happier Than Ever pada 30 Juli 2021. Menyambut perilisan album yang sudah dinanti-nanti itu, Eilish merilis Your Power, salah satu lagu dari Happier Than Ever pada akhir April lalu.

Begitu dirilis, Your Power langsung menunjukkan kekuatannya dengan debut di peringkat 10 Billboard Hot 100. Billie Eilish menjadi satu-satunya new entry di tangga lagu ini untuk edisi 15 Mei.

"Ini adalah salah satu favoritku dari semua lagu yang pernah kutulis. Aku merasa rapuh dengan merilis lagu ini, karena aku sangat menyukainya," ungkap Billie dalam salah satu unggahan Instagramnya tentang Your Power.

Sementara itu dari posisi atas, duet The Weeknd dan Ariana Grande masih menjadi pemuncak dengan Save Your Tears. Silk Sonic dan Justin Bieber menjadi runner up dan penghuni posisi 3 di pekan ini.

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100 pekan ini:

1. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears

2. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave the Door Open

3. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - Peaches

4. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

5. Doja Cat feat. SZA - Kiss Me More

6. Polo G - Rapstar

7. Masked Wolf - Astronout in the Ocean

8. The Kid LAROI & Miley Cyrus - Without You

9. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

10. Billie Eilish - Your Power

