JAKARTA - Konflik yang terjadi di Palestina menggugah hati masyarakat dunia, termasuk selebriti Indonesia. Beberapa dari mereka, seperti Atta Halilintar dan Tasya Farasya menggalang dana untuk membantu masyarakat setempat.

Menggunakan platform media sosial masing-masing, para public figure ini mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada rakyat Palestina. Artis-artis ini mencantumkan link tempat donasi di bio media sosial masing-masing.

1. Atta Halilintar

Suami Aurel Hermansyah ini memasang link kitabisa.com untuk menggalang dari netizen. Menurut keterangan Atta, hanya dalam waktu setengah hari saja, dana yang terkumpul sudah mencapai Rp1 miliar.

"Takbir!!! Alhamdulilllah 12 jam lebih sudah Rp1 miliar. Makasih banyak orang baik. Yok kita gas terus. Bismillah," tulis Atta dalam postingannya.

2. Fadil Jaidi

Fadil mengunggah laman berisi link untuk donasi di Instagramnya. Donasi yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk pangan dan pertolongan pertama medis bagi warga terdampak di daerah Amoghraqa, Beit Hanoun dan Gaza.

"Masih enggak nyangka kalian bisa mengumpulkan 1 Miliar dalam 3 jam!!! Terharu banget sama semua. Kalian jadi bukti kalau di dunia ini masih banyak orang baik," terang Fadil.

3. Tasya Farasya

Tasya Farasya tak mau kalah dari dua rekannya. Dia tak bisa tinggal diam melihat konflik berdarah yang sedang terjadi di Palestina.

"Enggak akan bisa tidur nyenyak kalau aku hanya berdiam. Ini bukan cuma sebatas tentang agama, ini tentang kemanusiaan. Acknowledge it, share it, donate! Apapun yang bisa kita lakukan as long as bukan hanya berdiam. Makasih teman-teman. Link di bioku," papar Tasya.