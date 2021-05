SEOUL - Lee Junho telah memutuskan proyek comeback layar kacanya setelah selesai wajib militer (wamil). Personel 2PM ini akan kembali lewat drama saeguk berjudul The Red Sleeve Cuff, dengan Lee Se Young sebagai lawan mainnya.

"Kami sangat gembira akan bertemu aktor-aktris terbaik, Lee Junho dan Lee Se Young, yang memiliki kemampuan akting tak biasa dan daya tarik unik," kata tim produksi seperti dilansir Soompi, Kamis (12/5/2021).

"Kami akan menyapa penonton dengan romansa saeguk tradisional yang benar, yang menarget hati penonton di paruh ke-2 2021," lanjut tim produksi.

The Red Sleeve Cuff bercerita tentang kisah cinta seorang pelayan kerajaan dan kaisar. Drama yang diarahkan oleh sutradara Jung Ji In dan penulis skenario Jung Hae Ri ini diangkat dari novel berjudul sama.

Junho akan berperan sebagai Yi San, keturunan langsung sekaligus cucu raja yang berkuasa kala itu. Di masa depan, ia lah Raja Joseon, Jeongjo.

Lahir dan besar di lingkup istana, Yi San bercita-cita menjadi seorang raja yang baik dan bijak. Ketika akhirnya ia bertemu Seong Deok Im, perasaan Yi San terbelah antara menjadi seorang pemimpin negara atau pria biasa yang memiliki cinta.

Seong Deok Im adalah salah satu selir raja yang diperankan oleh Lee Se Young. Di masa depan, ia akan menjadi Permaisuri Ui dari klan Seong. Hidup tenangnya berubah saat ia bertemu Yi San.

