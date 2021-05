JAKARTA - Boy William kembali mengundang selebriti tanah air untuk ngobrol bareng dalam konten terbarunya. Kali ini Boy mengundang model dan presenter cantik Patricia Gouw untuk seru-seruan bareng.

Boy mengunjungi rumah Patricia yang sangat indah dan nyaman. Rumah Patricia sangat terang berkat cahaya matahari yang masuk dari banyaknya jendela. Patricia mengungkapkan bahwa rumahnya sangat sejuk saat malam karena banyaknya angin. Ia pun mengaku sebagai orang yang sangat suka berada di rumah.

Rumah yang ia sewa ini dilengkapi dengan kolam renang yang indah walaupun Patricia mengaku hanya pernah 2 kali menggunakan kolam tersebut. Setelah menunjukkan kolam, Patricia mengajak Boy ke ruang kerjanya yang dilengkapi dengan komputer keren yang digunakan oleh editornya. Sampai ada alat olahraga juga, lho!

Kemudian di lantai atas ada lemari pakaian yang sangat lengkap. Walaupun memiliki begitu banyak pakaian indah, Patricia tidak lupa untuk berbagi.

“Kalau ini lemari udah full, gue akan pilih lagi mana yang akan gue pakai dan jarang pakai. Gue akan jualin dan semua itu 98% untuk charity,” ungkap Patricia.

“Pantes aja lo sukses, karena lo punya hati baik” tutur Boy.

Kemudian Patricia menunjukkan banyaknya penghargaan yang ia dapatkan dalam bentuk piala dan piagam. Wanita cantik ini merupakan pekerja keras hingga ia sukses dikenal banyak orang.

“Lo udah berapa lama ya jadi model?” tanya Boy.

“Jadi model 6 tahun abis itu 5 tahun kemudian gue hosting, full hosting” jawab Patricia.

“Wow 11 years in the business” tutur Boy.

Patricia juga bercerita kepada Boy kisah sedih yang ia alami sendiri. Rupanya Patricia telah lama menabung untuk membeli sebuah rumah dan menyimpan uang tersebut dalam deposito, namun karena terdapat masalah, uang sebesar Rp2 miliar tersebut tidak bisa kembali. Patricia mengaku sempat hiatus bekerja selama 5 bulan karena merasa terpukul atas kejadian tersebut.

“Gue tiap hari kerja every single day, kalo lo liat gue jarang banget beli barang-barang branded, tujuan gue adalah gue pengen punya rumah,” tutur Patricia.

“This is such a lesson learned ya. Be careful where you put your money,” tutur Boy.

