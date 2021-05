JAKARTA - Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan meninggal dunia. Informasi disebarluaskan oleh beberapa sahabat pasangan ini di media sosial.

"Your forever in our heart, and will be remembered your sincere kindness. Bobok yang tenang ya, Dit. Jaga keluarga dari rumah Bapa," ujar Ni Made Westny di akun Instagram-nya, Kamis (6/5/2021).

Sayang, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga mengenai berpulangnya Raditya Oloan.

Sebagaimana diketahui, Raditya Oloan kritis usai dinyatakan negatif Covid-19. Menurut keterangan Joanna, Raditya punya penyakit bawaan yang kambuh akibat tertular Covid-19.

"Dia ada komorbid asma," kata sang aktris.

Raditya Oloan pribadi sebelumnya sudah sempat menjelaskan perihal kondisi yang dia alami usai positif Covid-19.

"Si Covid-19 itu bikin serangan sampai di badan gue terjadi peradangan," tuturnya beberapa hari lalu sebelum dinyatakan kritis.

