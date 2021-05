JAKARTA - Jessica Iskandar dan Nia Ramadhani diketahui menjalin persahabatan sejak lama. Bukan hanya berada di dalam satu geng, yakni Girls Squad, keduanya juga sempat berkolaborasi untuk membawakan sebuah acara bersama di salah satu stasiun televisi.

Alih-alih bersahabat, Jedar justru terlambat mengucapkan selamat ulang tahun pada istri Ardi Bakrie tersebut. Ia diketahui baru mengucapkan selamat ulang tahun pada Nia hari ini, Selasa, 4 Mei 2021, padahal ibu tiga anak tersebut berulang tahun pada 16 April 2021 lalu.

"Kalau kamu bawang merah gpp aku jadi bawang gorengnya. #loveyou," tulis Jedar mengawali ucapan selamat ulang tahun pada Nia.

"Happy belated birthday sayang!," lanjutnya.

Meski terlambat mengucapkan, mantan tunangan Richard Kyle ini tetap menghaturkan doa dan harapannya untuk wanita 31 tahun tersebut. Ia bahkan membeberkan alasan mengapa dirinya baru sempat memposting ucapan ulang tahun untuk Nia Ramadhani.

"You know I love you and I wish you the best in this beautiful life. Stay slay and keep on inspiring! Muach! Miss you!," harapnya.

"Maaf telat post aku baru isi pulsa LOL #bff," pungkasnya.

