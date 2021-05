JAKARTA - Pedangdut Iis Dahlia tiba-tiba menangis. Dia merasa emosional saat menyaksikan penampilan duet Dion asal Cilacap dan Angga asal Bogor di panggung Grand Final Voice of Ramadan.

Dalam kesempatan itu, Dion dan Angga tampak melantunkan salah satu lagu populer Sabyan Gambus, Atouna El Toufoule. Tak hanya memiliki vokal mumpuni, keduanya pun menampilkan chemistry kuat di atas panggung.

Maka tak heran keempat juri: Iis Dahlia, Pasha, Sulis, dan Ustadz Erick Yusuf merasa keduanya layak masuk ke babak Grand Final Voice of Ramadan. Hal inilah yang membuat Iis Dahlia galau dan tersentuh.

“Mereka berdua bernyanyi sangat bagus. Terus salah satunya harus ada yang keluar. Itu bikin gue merasa sayang gitu. Ngenes saja. Duh, enggak tahu deh kenapa gue hari ini,” ujar Iis Dahlia.

Pelantun Seroja tersebut menambahkan, “Selama Voice of Ramadan, baru kali ini mendengar peserta nyanyi dengan sangat perfect, which is mereka duet. Bukan hal yang mudah. Jadi aku enggak bisa, Aa (Pasha) saja deh yang menentukan. Atau, ustadz atau Sulis.”

Sebagai juri di kompetisi talent search menyanyi religi satu–satunya di Indonesia, Iis Dahlia, Pasha, Sulis dan Ustadz Erick Yusuf menetapkan standar yang tinggi demi bisa mendapatkan talenta terbaik. Menariknya, kali ini Pasha sepakat dengan omongan Iis.

Baca juga: 3 Sensasi Iis Dahlia sebagai Juri Voice of Ramadan, Ngambek hingga Salah Lirik

Pasha menimpali, “Saya saja tadi pengin dua–duanya masuk. Mohon maaf kalau kami jadi baper. Ini ada kemungkinan dua–duanya bisa lolos enggak? Saya sepakat dengan Mama Iis dalam persoalan ini, karena dua–duanya tampil bagus.” Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya juri memutuskan Dion asal Cilacap yang maju ke babak Grand Final. Proses pemilihan para finalis yang akan melaju ke babak Grand Final Voice of Ramadan dipastikan akan selalu mengundang emosi dan menggelitik hati. Ketatnya kompetisi pun terasa semakin menegangkan, siapa sajakah kontestan yang akan maju ke babak grand final? Akan seperti apa ketatnya penilaian yang dilakukan oleh Iis Dahlia, Pasha, Sulis dan Ustadz Erick Yusuf? Saksikan Babak Battle Voice of Ramadan setiap Senin hingga Jumat, pukul 15.00 WIB hanya di GTV. Follow akun Instagram @officialgtvid dan @voiceoframadan.gtv untuk mendapatkan informasi terkini dan konten menarik lainnya. Program Voice of Ramadan juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau dengan mengakses www.rctiplus.com.* Baca juga: Perjalanan Cinta Bill dan Melinda Gates sebelum Putuskan Bercerai