JAKARTA - The Italian Job tercatat sebagai salah satu film hacker terbaik sepanjang masa. Film yang dirilis pada 1969 itu berkisah tentang pencurian emas yang dikirim dari Turin, Italia.

Aksi pencurian tersebut dilakukan dengan meretas sistem kendali lalu lintas untuk menciptakan kemacetan. Sejak itu, Hollywood menciptakan sederet film yang melibatkan para peretas jitu dalam menjalankan sebuah misi.

Berikut adalah lima film hacker terbaik yang pernah dirilis seperti dikutip dari Screenrant:

The Italian Job

Film arahan F. Gary Gray ini merupakan adaptasi dari film versi 1969. Ia dibintangi sederet aktor ternama Hollywood, seperti Mark Wahlberg, Jason Statham, Charlize Theron, Edward Norton, dan Donal Sutherland. Film ini berkisah tentang sekelompok perampok yang bersatu untuk merampok perusahaan yang telah menipu mereka.

Blackhat

Mengusung genre kriminal-thriller, Blackhat dirilis pada 2015 dan berkisah tentang aksi peretasan dan cyber terrorist. Disutradarai oleh Michael Mann, film ini dibintangi oleh Chris Hemsworth, Tang Wei, Viola Davis, Holt McCallany, dan Wang Leehom.

Chris Hemsworth berperan sebagai Nicholas Hathaway, seorang hacker yang membantu Pemerintah China dan FBI melacak kasus peretasan kriminal yang terjadi di Hong Kong dan Chicago.

The Girl with the Dragon Tattoo

Diadaptasi dari novel berjudul serupa karya Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo merupakan film thriller-psikologi arahan David Fincher. Film tersebut dibintangi Daniel Craig yang berlakon sebagai jurnalis bernama Mikael Blomkvist.

Dia menyelidiki keberadaan seorang perempuan dari keluarga kaya dengan bantuan seorang hacker bernama Lisbeth Salander yang dibintangi Rooney Mara. Film ini memenangkan Oscar 2014 untuk kategori Best Film Editing.

Citizenfour

Film dokumenter yang dirilis pada 2014 ini berkisah tentang Edward Snowden dan skandal mata-mata NSA (Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat).

Pemenang Film Dokumenter Terbaik Oscar 2015 ini disutradarai oleh Laura Poitras dan pertama kali dirilis di Festival Film New York pada Oktober 2014.

Open Windows

Dibintangi aktor Elijah Wood, Sasha Grey, dan Neil Maskell, Open Windows mengusung genre techno-thriller dan bercerita tentang cyber stalking.

Disutradarai dan ditulis oleh Nacho Vigalondo, film ini sebenarnya membawa pesan tentang bagaimana teknologi dapat mengganggu kehidupan pribadi masyarakat, terutama kalangan artis atau public figure lainnya.*

