JAKARTA - Pemirsa patut menyaksikan film garapan sutradara Sergey Bodrov yang berjudul Seventh Son. Film bergenre adventure yang dirilis oleh Legendary Pictures dan Thunder Road Films pada tahun 2014, memakan anggaran sebanyak $ 95 juta. Seventh Son merupakan adaptasi buku seri berjudul The Wardstone Chronicles (berjudul The Last Apprentice saat diterbitkan di Amerika Serikat) karya Joseph Delaney.

Bercerita ketika pemuda tampan bernama Tom Ward (Ben Barnes) yang direkrut Gregory malah jatuh hati pada mata-mata penyihir bernama Alice (Alicia Vikander). Seventh Son bermula dari kisah seorang pemburu penyihir bernama Master Gregory (Jeff Bridges) yang telah berpuluh tahun membasmi para penyihir jahat.

Ia mengurung ratu penyihir bernama Mother Malkin (Julianne Moore) dalam gunung batu. Kehadiran pemenang Oscar tahun 2015, Julianne Moore, membius pemirsa dalam perannya menjadi penyihir yang jahat. Film Seventh Son dapat disaksikan malam ini Kamis 22 April Pukul 22.00 WIB dalam Big Movies Platinum GTV. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Pathfinder pukul 01.00 WIB dini hari

Tak hanya itu, selama sepekan pemirsa dapat menyaksikan film film Big Movies tanpa perlu berlangganan. Adapun deretan film yang dapat disaksikan yakni The Scorpion King, Kingdom Of Heaven, Despicable Me 3, The Scorpion King 2 : Rise Of A Warrior, Terminator 2: Judgment Day, Kung Fu Panda 3, dan King Kong.

