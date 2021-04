JAKARTA - Hetty Holscher cukup lantang membeberkan apa yang terjadi dalam kisruh rumah tangga sang cucu, Nathalie Holscher dan Sule. Semua informasi itu didapat Hetty dari adik Nathalie, Tasya yang pernah tinggal bersama sang kakak di rumah Sule.

"Tasya (adik Nathalie) kan dulu tinggal di situ lama, selesai ujian tinggal di situ. Ya cerita, kan satu rumah," ungkap Hetty Holscher dalam akun Youtube Cumi Cumi, Kamis (22/4/2021).

Dari Tasya, Hetty tahu bagaimana kasarnya perlakuan Sule pada sang cucu. "Memang (ucapannya kasar). Saya nggak pernah dengar, cuma cerita seperti itu," lanjut Nathalie.

Mendengar curahan hati Nathalie beberapa waktu lalu, Hetty lantas hanya bisa memberi nasihat. Ia memberi pilihan pada Nathalie, untuk tetap hidup bersama Sule atau meninggalkannya.

"Dia bilang ke saya beberapa hari lalu, 'Saya sudah enggak tahan mam,'" cerita Hetty.

"Saya bilang ke dia, 'Kalau kuat, kamu jalani. Kalau enggak, sudah. Take it or leave it,'" pungkas Hetty.

