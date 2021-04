JAKARTA - GTV masih setia menemani penonton Indonesia menjalani ibadah Ramadan dengan sajian-sajian istimewa. Memasuki minggu ke-2 bulan puasa ini, GTV kembali dengan tayangan Big Movies Platinumnya.

Kali ini, penonton bisa maraton film blockbuster Hulk dan Alien vs Predator. Hulk akan tayang nanti malam, Selasa (20/4/2021) pukul 22.00 WIB. Setelah itu, dilanjutkan oleh Alien vs Predator untuk menemani santap sahur pemirsa mulai pukul 01.00 WIB Rabu (21/4/2021) dini hari.

Hulk merupakan sosok dari Doktor Bruce Banner yang tak sengaja terpapar radiasi gamma dan memiliki efek samping sangat unik. Setiap amarahnya memuncak, Bruce berubah menjadi sesosok monster hijau rakasa yang siap mengamuk.

Sementara itu, pada misi eksplorasi di Antartika, tim arkeolog terlibat dalam perang yang akan datang antara dua ras alien yang telah hidup di bumi selama berabad-abad. Bagaimana para arkeolog bisa bertahan dalam pertempuran Alien melawan Predator?

Jangan lupa saksikan Big Movie Platinum hanya di GTV. Selain dua film di atas, Big Movies Platinum akan menghadirkan film film berkualitas lainnya yakni The Scorpion King, Alien vs Predator - Requiem, Pacific Rim : Uprising, Prometheus, Incredible Hulk, Kingdom of Heaven dan film lainnya yang patut ditunggu.

