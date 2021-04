JAKARTA - Tidak hanya memanaskan panggung Grand Final Indonesian Idol Special Season malam ini, Slank juga berkolaborasi dengan Mark Natama. Mark merupakan salah satu grand finalis di Indonesian Idol Special Season.

Dalam duet tersebut, mereka membawakan salah satu single Slank berjudul ‘Anyer 10 Maret’. Penampilan memukau itu pun langsung mendapatkan sejumlah standing ovation dari para juri. Di antaranya Maia Estianty, Ari Lasso, Rossa, dan Anang Hermansyah.

Dapat berkolaborasi dengan Slank, Mark merasa sangat bersyukur. Sebab, sejak SMP dia sudah mengidolakan grup musik tersebut beserta dengan lagu-lagunya.

“Rasanya sangat bersyukur pastinya, karena aku tahu Slank itu sejak SMP, SMA, dan lagu-lagunya Slank ini lagu yang sering diputar di tongkrongan,” kata Mark seperti dikutip dari acara Grand Final Indonesian Idol Special Season di RCTI, Senin (19/4/2021).

Salah satu lagu kesukaan Mark adalah lagu yang dinyanyikannya malam ini bersama Slank di panggung Grand Final Indonesian Idol Special Season.

Sementara itu, sang vokalis, Kaka Slank, juga turut memuji Mark sebagai seorang performer paket lengkap. Tak hanya bersuara bagus, tetapi juga ganteng.

“Mark ini ada something yang as a performer, dia lengkap. Suara bagus, he is good looking, dia smart, lagu apa aja dia bisa jadiin versinya dia dan itu unik,” ujar Kaka.

Kaka juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan penyanyi pria. “Saat ini Indonesia lagi butuh penyanyi cowok,” tukasnya.