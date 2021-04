JAKARTA - Lyodra Ginting kembali ke panggung Indonesian Idol. Pada episode Road to Big 3 Indonesian Idol 5 April lalu, Lyodra berkesempatan duet dengan Ardhito Pramono di panggung spekta.

Lyodra dan Ardhito berduet menyanyikan lagu Sudah. Selain bernyanyi bersama, Ardhito juga mengiringi duet mereka tersebut dengan permainan indah pianonya.

Usai duet dengan Lyodra dan melihat langsung penampilan remaja 17 tahun tersebut, Ardhito dibuat terpukau. "Sampai 10 tahun lagi, gue akan berterima kasih pernah featuring sama Lyodra,” ujar Ardhito.

“Aku yang berterima kasih banyak,” jawab Lyodra.

Semua momen tersebut terekam dalam vlog YouTube Lyodra. Selain dengan Ardhito, Lyodra juga membagikan momen bersama Ziva Magnolyua serta Tiaa Andini.

Lyodra juga sempat menyapa Arsy Widianto dan berduet bersama Judika. Di acara ini, Lyodra sampai gonta-ganti sebanyak 6 pakaian, lho!

Penasaran dengan kehebohan di balik layar Lyodra bersama The Super Girls di Road To Big 3 Indonesian Idol Special Season? Yuk tonton selengkapnya di YouTube channel Lyodra Official!

(LID)