SEOUL - Netflix Korea mengumumkan daftar pemain drama terbarunya, The Sound of Magic. Ji Chang Wook, Hwang In Yeop, dan Choi Sung Eun menjadi pemain utamanya.

Mengutip Soompi, Jumat (16/4/2021), Ji Chang Wook akan berperan sebagai Lee Eul, seorang penyihir aneh yang hidup di taman bermain tak terpakai. Choi Sung Eun bermain sebagai Yun Ai, sementara Hwang In Yeop menjadi Na Il Deung, teman sekelasnya.

Hidup Yun Ai yang biasa-biasa saja berubah setelah ia bertemu Lee Eul dan melewati berbagai pengalaman sihir. Yun Ai lantas menyeret Na Il Deung dalam keseruan dunia sihir.

The Sound of Magic akan disutradarai Kim Sung Yoon, sutradara drama hits Love in the Moonlight dan Itaewon Class. Sementara skenarionya ditulis oleh Kim Min Jung, yang pernah bekerja sama dengan Kim Sung Yoon di Love in the Moonlight dan School 2015.

Drama fantasi ini berkisah tentang Yun Ai, gadis yang dewasa lebih awal, dan Lee Eul, orang dewasa yang berharap bisa terus menjadi anak kecil. The Sound of Magic diadaptasi dari webtoon Annarasumanara, karya Ha Il Kwon.

Belum diketahui kapan syuting dan proses produksi dimulai. Namun, Netflix Korea telah merilis foto Ji Chang Wook, Hwang In Yeop, dan Choi Sun Eun melakukan pembacaan skenario pertama.

(LID)