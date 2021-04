JAKARTA - Bulan Ramadan sudah di depan mata. Bulan penuh berkah yang sangat dinantikan oleh kaum Muslim akhirnya tiba. Meskipun masih tetap dalam kondisi pandemi virus corona (Covid-19), bulan ini tetap sebagai bulan penuh berkah dan tentunya selalu berharap agar wabah covid ini segera berakhir.

Dalam menyambut bulan suci Ramadan, GTV selalu menghadirkan beragam acara menarik yang dibalut dalam Keceriaan Ramadan. Ramadan tahun ini GTV menyiapkan program-program yang meriah serta menambah hikmah bagi para pemirsa.

Menemani sahur, GTV akan menyajikan Big Movie Platinum Sahur yang tayang pukul 02.00 WIB. Film-film yang akan ditayangkan antara lain X-Men United, A Good Day To Die Hard, Die Hard, Independence Day, Fantastic Four (2015), Alien Vs Predator, Night At The Museum : Secret Of The Tomb dan banyak film terbaik lainnya. Tak hanya Big Movie Platinum, GTV juga menghadirkan program Bisa Gitu Yak yang tayang pada pukul 03.30 WIB tentunya bisa menghilangkan rasa kantuk ketika sahur.

Menemani waktu puasa akan hadir Voice of Ramadan yang tayang pukul 14.30 WIB menjadi pilihan yang terbaik karena para pemirsa dapat ikut bernyanyi lagu dengan genre gambus, nasyid dan pop religi.

Sesekali diantara penampilan para kontestan akan diselingi dengan komentar dari para juri yang terdiri dari Ustadz Erick Yusuf, Iis Dahlia, Pasha Ungu dan Sulis Cinta Rasul. Sedangkan program lainnya yang cocok untuk menunggu waktu berbuka puasa yaitu program Jalan Cinta Ramadan yaitu program berupa dakwah/ ceramah singkat yang akan dipandu oleh Ustadz Abi Makki dengan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-sehari.

Jalan Cinta Ramadhan akan tayang selama 7 menit menjelang adzan maghrib pada pukul 17.45 WIB.

Semua program tersebut dapat disaksikan selama bulan Ramadan hanya di GTV.

