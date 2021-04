JAKARTA - Rachel Vennya menyambangi wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) guna menyalurkan bantuan untuk korban bencana. Namun di balik kegiatan sosial itu, penampilan Rachel menjadi sorotan publik.

Dalam unggahan foto di Instagram pada 9 April lalu, Rachel tampil santai dengan latar belakang pemandangan laut. Ibu dua anak itu terlihat mengenakan tas selempang cokelat.

"Setelah 3 jam udara, 4 jam darat & 2 jam laut ❤️ #PrayForNTT," tulis Rachel.

Rupanya tas yang dipakai Rachel dalam foto tersebut memiliki harga yang fantastis. Hal ini diketahui lewat unggahan akun @rachelvennya.fashion. Tas merek Fendi tersebut dibanderol seharga Rp31 juta.

"RachelVennya wore #Fendi Black and Brown Mon Tresor Canvas and Leather Bucket Bag.➡️ $2.150 | approx. IDR 31.304.000 (on modesens.com)," isi keterangan yang tertulis.

Unggahan tersebut mengundang reaksi beragam netizen. Banyak dari mereka yang melontarkan komentar kocak soal harga fantastis yang dikeluarkan Rachel untuk membeli sebuah tas.

"Bisa nabung beberapa bulan untuk beli tasnya, tapi habis itu tifus karena enggak makan berbulan-bulan," komentar netizen.

"Seharga setahun kontrak rumahku bund," komentar netizen lainnya.

