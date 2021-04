SEOUL - Choi Siwon menyapa penggemarnya di Indonesia dalam sebuah fan meeting virtual pada Rabu (7/4/2021). Dalam kesempatan itu, personel Super Junior tersebut mengejutkan penggemar dengan menyanyikan lagu salah satu musisi Indonesia, Andra and the Backbone.

Menjawab salah satu pertanyaan fans tentang keinginan kolaborasi, Siwon mengaku sedang suka mendengarkan lagu Andra & the Backbone. Ia menyukai lagu-lagu grup yang digawangi Andra Ramadhan tersebut.

"Aku ingin berkolaborasi dengan Andra and the Backbone. Akhir-akhir ini aku sering mendengarkan lagu Andra and the backbone. Lagu-lagu mereka enak. Aku jadi ingin meng-cover lagu Andra and the Backbone," kata Siwon dalam acara Virtual Fan Event 2021 Siwon Choi x Mie Sedaap.

Sesuai ucapannya, Siwon mewujudkan keinginannya untuk mengcover lagu Andra and the Backbone. Di akhir acara, pemain She Was Pretty tersebut menyanyikan lagu hits Andra and the Backbone, Sempurna.

Mendengar Siwon dengan cukup fasih melantunkan Sempurna, fans Super Junior langsung meleleh. "Mleyot aku, bang," tulis salah satu fans peserta fan meeting.

"Versi studio Sempurna Andra and the Backbone by Siwon, please. Praying circle," doa @siw0nnim.

"Siwon mengcover Andra and the Backbone, Sempurna. Suju sudah terlalu lokal, tolong," kicau @chaeyttomi.

