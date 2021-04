SEOUL - Cardi B menanggapi WAP Challenge yang dilakukan Rose BLACKPINK untuk merayakan 10 juta subscriber di TikTok. Lewat Twitter, sang rapper awalnya mengaku, masih mencari tahu video tersebut.

"Aku masih mencari video WAP itu," cuit Cardi B, pada 4 April silam.

Seorang penggemarnya kemudian menunjukkan video tersebut kepada Cardi. Melihat Rose menaklukkan tantangan tersebut, ibu satu amak itu pun melemparkan pujiannya. "Dia masih terlihat begitu polos. Imut banget," katanya.

Rose BLACKPINK membuka akun TikTok pribadi setelah lagu On The Ground yang dirilisnya pada 12 Maret 2021 menuai sukses besar. Bulan lalu, salah satu penggemarnya memintanya untuk melakukan WAP Challenge.

Namun kala itu, Rose hanya berkomentar, "Mungkin. Mungkin aku akan melakukan challenge itu kalau jumlah subscriberku menyentuh 10 juta. ;)."

Pada 4 April 2021, jumlah subscriber Rose BLACKPINK di TikTok melampaui 10 juta. Dia kemudian merayakannya dengan mengunggah video dirinya melakukan WAP Challenge. "10 M!! Here you go," ujarnya sebagai pelengkap video tersebut.*

Baca juga:

Lagu Baru Cardi B, Up Tak Mampu Kalahkan Drivers License di Billboard Hot 100

Anang dan Krisdayanti Akur di Pernikahan Aurel, Ashanty: Ini Momen Langka

(SIS)