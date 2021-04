JAKARTA - Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada 3 April 2021 turut membuat perasaan pihak keluarga campur aduk. Salah satunya Sohwa Halilintar, adik Atta yang merasa terharu karena sang kakak sudah menikah.

Hal ini diungkapkannya lewat unggahan di Instagram, bersamaan dengan unggahan foto masa kecilnya bersama Atta yang menggemaskan.

"Bang my Tom & Jerry partner udah laku nangis mulu dari kemaren gara-gara Bang Atta, enggak nyangka, abang pertama, abangku satu-satunya, kapten, temen berantem, teman masa kecil yang iseng banget dari kecil, si jaim yang sebenernya care di belakang, SEKARANG UDAH JADI SUAMI," tulisnya, dikutip pada Minggu (4/4/2021).

Sohwa tak kuasa menahan rasa haru saat menyaksikan kakak satu-satunya menikah secara virtual. Pasalnya, ia bersama 8 adik dan kedua orangtuanya, Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk berada di Malaysia.

"Enggak kuat banget tadi pas liat Bang Atta ijab kabul huhuhu pengin peluk. Selamat ya bang huhuhu pokoknya aku akan selalu menjadi gadis kecilmu dan kamu selalu ada di doaku," tulis Sohwa.

"Mudah-mudahan setiap langkahnya selalu dalam keberkahan Allah. i love you so so so MUCH!" Sambungnya.

Di akhir tulisannya, Sohwa memberi peringatan untuk Aurel. Ia ingin perempuan yang sudah resmi menjadi kakak iparnya itu menjaga Atta.

"Dear kak Loly, jagain bang Atta ya beb uhhh akhirnya aku punya kakak cewek!" Tulis Sohwa.

