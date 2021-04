SEOUL - Shin Min Ah dan Kim Seon Ho akan beradu akting dalam drama Seashore Village ChaChaCha. Drama itu merupakan proyek remake dari film populer berjudul Mr. Hong yang rilis pada 2004.

Aktris Diva tersebut akan berperan sebagai dokter gigi cantik bernama Yoon Hye Jin. Karena sebuah kesalahan, rencana kehidupannya menjadi berantakan dan dia memutuskan pindah ke Desa Gonjin.

Di desa itu, Yoon Hye Jin bertemu Hong Doo Shik (Kim Seon Ho) yang awam disapa Mr. Hong oleh warga sekitar. Meski tak punya pekerjaan tetap namun dia cakap melakukan berbagai pekerjaan sambilan.

Tak hanya menampilkan akting terbaik para aktornya, tim produksi juga menjanjikan bahwa drama Seashore Village ChaChaCha memiliki cerita yang ceria dan hangat.

"Kami berharap, penonton menantikan chemistry apik Shin Min Ah dan Kim Seon Ho dalam drama ini," kata staf produksi drama tersebut seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (3/4/2021).

Skenario drama ini ditulis oleh penulis drama The Crowned Clown, Shin Ha Eun. Sementara kursi sutradara diserahkan kepada Yoo Je Won yang pernah menggarap drama Oh My Ghostess dan Tomorrow with You.

Di lain pihak, tvN dijadwalkan mulai menayangkan Seashore Village ChaChaCha pada semester II-2021.*

Baca juga:

Kim Seon Ho Donasi Rp1,2 Miliar untuk Anak Penderita Leukimia

Dihadiri Jokowi, Mobil Paspampres Sudah Terparkir di Lokasi Akad Nikah Atta - Aurel

(SIS)