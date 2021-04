LOS ANGELES - Penyanyi Demi Lovato dan Noah Cyrus menghabiskan waktu bersama setelah merekam proyek musik kolaborasi mereka. Namun kedekatan dua penyanyi itu disebut-sebut tak sekadar kolaborasi semata.

"Mereka sangat dekat satu sama lain, bahkan kerap ngumpul bareng. Kedekatan itu seperti mengarah pada asmara," ujar seorang sumber seperti dikutip dari Page Six, Kamis (1/4/2021).

Namun sumber dekat Demi Lovato menyanggah rumor tersebut. Dia menyebut, isu pacaran antara Lovato dan Cyrus itu sebagai rumor yang aneh dan menegaskan keduanya tidak pacaran.

"Ya, mereka terkadang makan malam bareng. Tapi itu mereka tidak pacaran. Mereka melakukan itu karena sedang menggarap lagu bareng," imbuh sumber dekat Lovato tersebut.

Demi Lovato yang mengklaim sebagai pansexual tersebut, rekaman lagu Easy bersama Noah Cyrus untuk album terbarunya, 'Dancing With the Devil... The Art of Starting Over'. Saat mendengarkan lagu ciptaan Matthew Koma itu, dia tahu harus berduet dengan Cyrus.

"Easy merupakan lagu bergenre folk yang bercerita tentang meninggalkan sesuatu. Lagu itu, sangat sesuai dengan perjalanan hidup Demi Lovato selama ini," ujar salah satu sahabat pelantun Sorry Not Sorry tersebut.

Sayang, hingga berita ini diturunkan, baik Demi Lovato maupun adik penyanyi Miley Cyrus tersebut masih belum buka suara terkait isu asmara di antara mereka.*

(SIS)