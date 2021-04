JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi Vidi Aldiano. Pelantun Status Palsu tersebut akhirnya melamar sang kekasih, Sheila Dara di momen ulang tahunnya.

Seperti diketahui Vidi merayakan ulang tahunnya ke-31 pada 29 Maret 2021. Hal tersebut diketahui dari unggahan video akun gosip @lambe_turah.

"Sheila Dara Aisha Will you marry me?" Kata Vidi Aldiano sambil berlutut di depan kekasihnya, seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (1/4/2021).

Baca Juga:

Unggah Video Romantis, Prilly Latuconsina Izin Pacar Vidi Aldiano

Kevin Sanjaya Positif COVID-19, Vidi Aldiano Diamuk Netizen

Bukannya langsung menyambut lamaran sang kekasih, Sheila justru sempat tertawa. Pasalnya momen tersebut ditonton oleh rekan-rekan terdekat keduanya saat merayakan ulang tahun Vidi.

Namun tak lama pemain film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini itu pun tampaknya menerima pinangan tersebut. Unggahan itu pun langsung mendapatkan beragam komentar dari warganet. Tak sedikit dari mereka yang ikut senang atas momen keduanya.

"Sekalinya balikan melamar. Alhamdulillah," tulis salah satu warganet.

"Wah congrats semoga bahagia," imbuh warganet lainnya.

Hubungan asmara Vidi Aldiano dan Sheila Dara diketahui memang sempat mengalami pasang surut. Keduanya sempat putus usai menjalani hubungan selama dua tahun sejak 2016. Namun tampaknya hubungan mereka kini kembali mesra. Bahkan Vidi kini melamar kekasihnya tersebut.

(aln)