JAKARTA - Ardhito Pramono tampil memukau di Road to Big 3 Indonesian Idol Special Season, 29 Maret 2021 malam. Ia berduet dengan Tiara Andini membawakan lagu I Just Couldn't Save You Tonight.

Anang Hermansyah yang menyaksikan penampilan itu terpukau dengan karya Ardhito. Ia kemudian meminta pelantun Bitterlove itu menciptakan lagu untuk Trio Lanjud, grup musiknya bersama dua juri Indonesian Idol lainnya, Ari Lasso dan Judika.

"Ardhito kalau bikin lagu buat Trio Lanjud bisa enggak ya kira-kira? Lagunya enak banget," ujar Anang Hermansyah.

Ardhito kemudian kembali duduk di depan pianonya. Pria 25 tahun itu mulai memainkan irama musik bernuansa jazz dan menyanyikan lirik yang diciptakan secara mendadak.

"Aku yang dulu masih bisa ngapa- ngapain tapi aku sekarang sudah bisa luar biasa. Namun aku bingung saat aku bersama.." ucap Ardhito.

Cuplikan lagu yang dibawakan Ardhito itu ternyata membuat Anang jatuh hati. Ia bahkan berminat membeli lagu ciptaannya itu untuk dinyanyikan bersama Trio Lanjud.

"Cocok trio Lanjud nyanyi itu. sumpah! Yakin beli! Judika mau enggak beli lagunya?" Tanya Anang. "Aku pasti mau," jawab Judika.

Entah apakah ucapan Anang Hermansyah itu serius atau tidak. Tetapi, suami Ashanty itu menjanjikan bakal mengontak sang penyanyi jazz itu terkait lagu ciptaannya.

Ardhito pun tampak senang karena kemampuannya menciptakan lagu diakui oleh musisi senior itu. "Terima kasih Mas Anang," ujar aktor Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini itu.

