JAKARTA - Raffi Ahmad tak ingin kalah dari Kaesang Pangarep. Raffi Ahmad terlihat membeli salah satu klub dari Liga 2, Cilegon United. Hal itu terlihat dari Instagram @raffinagita1717.

Dalam akun Instagram miliknya, Raffi Ahmad bersama perwakilan Cilegon United dan dua orang yang bakal bekerja sama dengan dirinya untuk membangun klub yang bermarkas di Stadion Krakatau Steel tersebut.

Dua orang yang akan bekerja sama dengan Raffi dalam hal mengakuisisi Cilegon United adalah Rudy Salim dan Dony Oskaria. Rudy Salim diketahui adalah pengusaha muda yang bergerak di bisnis mobil mewah, sementara Dony Oskaria adalah petinggi Garuda Indonesia.

Baim Wong yang melihat sahabatnya itu di Instagram langsung berkomentar. “Gua kok ga pernah diajak ya yg seru2..,” tulis akun Instagram @baimwong.

Sejumlah artis dan netizen pun ikut memberi komentar dan mengucapkan selamat atas apa yang dilakukan ayah Rafathar itu. Bahkan, salah satu pelatih Indra Sjafri ikut berkomentar.

“Bismillah,” tulis akun @indrasjafri_coach. Raffi pun langsung membalasnya. “Terima kasih [email protected]_coach,” tulisnya.

“Mantaaabb jon... Sikaattt,” tulis Ibnu Jamil. “Luarrr biasa Aa,” tulis Putra Siregar. “Good luck broku! Doa yang terbaik for you and the team,” tulis @ arthurirawan.

(aln)