SEOUL - Pada Mei 2018, aktor Lee Seo Won harus merelakan kariernya yang tengah menanjak hancur berantakan. Dia dituntut seorang selebriti wanita atas kasus pelecehan seksual.

Kasus itu bermula ketika aktor The Liar and His Lover tersebut mendatangi sebuah kelab malam dan dalam keadaan mabuk. Dia marah, setelah korban menolak untuk diciumnya. Sehingga terjadi kontak fisik antara sang aktor dan kekasih korban.

Pada 11 Juli 2018, kasus tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Distrik Seoul Timur. Di depan hakim, dia mengaku bersalah atas tuduhan pelecehan seksual tersebut.

Karena Lee Seo Won harus menjalani wajib militer pada 12 November 2018, maka kasusnya dialihkan ke pengadilan militer. Mengutip Soompi, sidang sang aktor digelar pada 22 November 2018.

Namun hingga kini, tak ada kabar terkini terkait kasus pelecehan seksual sang aktor dan bagaimana keadaannya setelah menyelesaikan wajib militer. Untuk melihat kembali perjalanan kariernya, berikut fakta seputar Lee Seo Won seperti dikutip dari berbagai sumber.

Baca juga: 4 Aktor Korea yang Terlibat Kasus Pelecehan Seksual

Bintang Muda Berbakat Sejak memulai kariernya pada 2015, Lee Seo Won sudah menarik perhatian publik lewat wajah tampan dan kualitas aktingnya. Tak perlu waktu lama, dia tercatat sebagai salah satu aktor muda yang bersinar. Dia bahkan sempat digadang-gadang akan menjadi penerusnya di Blossom Entertainment: Song Joong Ki dan Park Bo Gum. “Sebuah kehormatan bagiku bisa disandingkan dengan mereka berdua. Tapi aku juga khawatir hal ini bisa membuat orang lain tak nyaman,” katanya dalam wawancara dengan DongA, pada 2017. Lee Seo Won menambahkan, “Aku hanya ingin menjadi diri sendiri dan dikenal sebagai aktor karena kemampuanku. Aku hanya berharap, orang-orang mencintai dan mendukungku sebagai diriku. Karena itu aku harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri.” Meski begitu, dia mengaku, mendapat wejangan dari Song Joong Ki dan Park Bo Gum dalam menjalani kariernya. Joong Ki menurutnya, memintanya untuk bertanggung jawab namun jangan terbebani dengan pekerjaannya. “Park Bo Gum bilang, aku harus mengakrabkan diri dengan lawan mainku untuk mendapatkan chemistry dengan mereka,” tuturnya. Pintar Bernyanyi Meski fokus utamanya berakting, namun Lee seo won juga sangat menyukai dunia musik. Dia pernah menjadi host Music Bank pada 2017 dan tampil bernyanyi dalam acara tersebut. Kala itu, dia tampil membawakan lagu Sweet Heart bersama Shin Hyunhee dan Soobin WJSN. Pencinta Alam Dalam wawancaranya dengan ELLE Korea pada 2017, aktor Hospital Ship tersebut mengungkapkan, sangat menyukai laut, hutan, langit, dan taman di perkotaan. Namun dari semua itu, dia paling menyukai langit. Karena itu, dia bisa menghabiskan cukup banyak waktu untuk melihat potret langit di media sosial. “Aku sering bepergian dan menyempatkan waktu untuk melihat langit karena saat itulah aku bisa menikmati keindahan dunia. Aku sangat menyukai langit saat matahari terbenam dan terbit,” ujarnya. Pemalu Lee Seo Won mendefinisikan dirinya sebagai sosok yang pemalu. Karena itu, dia enggan memamerkan kepada orang lain kebiasaannya. “Contohnya, ketika aku belajar menari, aku tak mau memperlihatkan hal itu pada orang lain. Aku sangat tidak suka dipermalukan,” tuturnya seperti dikutip dari ELLE Korea. Sifat pemalunya itu, menurut dia, terbentuk karena latar belakang keluarganya yang selalu hidup berpindah-pindah karena pekerjaan ayahnya yang seorang tentara. “Saat aku mulai punya teman di suatu tempat, kami harus pindah lagi. Mungkin hal inilah yang memengaruhi kepribadianku saat ini,” ujar Lee Seo Won.* Baca juga: Joo Dan Tae Masuk Penjara, Rating The Penthouse 2 Tembus 29 Persen