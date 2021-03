JAKARTA - Boy William mengundang Bunga Citra Lestari dalam video Youtube terbarunya.

Dalam episode Nebeng Boy yang diunggah dalam YouTube channel milik Boy William, ia mengundang penyanyi cantik Bunga Citra Lestari untuk menjadi bintang tamu. Boy mengaku mengidolakan BCL saat ia masih tinggal di New Zealand. Hal tersebut dibuktikan ketika Boy dengan hafal menyanyikan lagu-lagu lama yang pernah dirilis BCL.

Saat mulai mengobrol, BCL bercerita tentang kronologi meninggalnya Ashraf Sinclair, suami dari BCL yang juga merupakan selebriti, pada 18 Februari 2020.

BCL bercerita bahwa pada malam itu ia masih mengobrol seperti biasa dengan Ashraf sebelum tidur. Setelah BCL kembali ke kamar setelah mandi, Ashraf sudah meninggal dunia. BCL langsung membawa Ashraf menuju rumah sakit ditemani dengan anak dan ibunya.

Ia mengungkapkan perasaannya ditinggalkan oleh suaminya secara mendadak.

“Gue pikir nggak ada orang lain yang bisa ngerti gue seperti halnya Ashraf mengerti gue” tutur BCL.

Setelah mendengarkan cerita-cerita BCL, Boy juga membahas tentang lagu barunya yang berjudul “Love Story”. Lagu tersebut merupakan lagu lama yang dinyanyikan BCL dengan aransemen musik yang baru.

“Speaking about your new song, I’m loving it!” ujar Boy.

Boy juga sempat meminta BCL untuk mengurutkan siapa penyanyi terbaik diantara juri Indonesian Idol. BCL menjawab ia bingung untuk memilih antara Rossa dan Ari Lasso.

“Gue ngefans banget sama mereka semua” jawab BCL saat kebingungan disuruh memilih.

BCL juga mengungkapkan bahwa ia ingin terus berkarya dan selalu berjiwa muda. Ia sampai mengajarkan Boy cara menyanyikan lagunya yang berjudul “Karena Kucinta Kau”.

Yuk intip obrolan lengkap antara Boy William dengan Bunga Citra Lestari di YouTube channel Boy William sekarang!

(edh)