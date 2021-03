SEOUL - Aktor River Where the Moon Rises, Na In Woo dipastikan tampil dalam film berjudul Her Bucket List. Dia akan beradu akting dengan aktris Kim So Hye, Kim Woo Rin, dan Sejun 'VICTON' dalam film bergenre komedi romantis itu.

Mengutip OSEN, Rabu (24/3/2021), film Her Bucket List diadaptasi dari komik daring berjudul serupa karya Hyang Yang and Sop. Kisahnya tentang Cha Ra Ri (Kim So Hye) yang ditinggal sang kekasih untuk selamanya.

Sepeninggalan sang kekasih, Ra Ri berniat untuk menyusulnya. Namun sebelum bunuh diri, dia akan melakukan hal-hal yang belum dilakukannya selama ini. Hal itu kemudian membawanya pada Kang Han Sol (Na In Woo), pria yang kemudian menjadi pacar barunya.

Selain kedua aktor di atas, Her Bucket List juga dibintangi oleh Sejun 'VICTON' yang akan berperan sebagai Ryu Ha Joon, sahabat Kang Han Sol. Karakternya digambarkan sebagai penyanyi yang sudah 6 tahun menjadi trainee.

Sementara aktris Kim Woo Rin dipercaya menghidupkan lakon Mi Kyung, sahabat Cha Ra Rin. Film baru Na In Woo ini akan disutradarai oleh Hwang Kyung Sung yang pernah menggarap drama Love in Memory.*

