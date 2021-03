LOS ANGELES - Putra Vin Diesel, Vincent Sinclair, akan bintangi film Fast and Furious 9 (F9). Menurut TMZ, remaja 10 tahun itu, akan membuat debut filmnya sebagai versi muda dari karakter ayahnya, Dominic Toretto.

Dia merekam adegannya pada tahun 2019 lalu dan dilaporkan menerima bayaran harian sebesar USD 1.005. Entertainment Weekly juga mengonfirmasi peran Vincent.

Vincent merupakan buah hati Diesel dengan pacarnya seorang model, Paloma Jimenez. Pasangan ini juga diakuriani anak bernama Hania Riley (12) dan Pauline (6).

Dilansir dari People, Selasa (23/3) Dominic muda terakhir kali dimainkan oleh Alex McGee selama adegan kilas balik di Furious 7 tahun 2015 lalu.

Diesel mengulangi perannya sebagai Dominic di F9, sekuel The Fate of the Furious 2017 dan angsuran kesembilan dalam franchise film ikonik ini. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren dan John Cena juga akan membintangi film ini.

Disutradarai oleh Justin Lin, F9 awalnya dijadwalkan rilis pada Mei 2020 tetapi harus ditunda karena pandemi COVID-19. Kemudian, film ini secara resmi dijadwalkan ulang dan akan tayang perdana pada 25 Juni 2021 mendatang.

"Saya ingin film ini dirilis untuk semua penggemar hebat yang telah menunggu bab ini, namun melihat dunia tempat kita tinggal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ketika Anda melihat filmnya, Anda akan senang dan, mudah-mudahan, Anda benar-benar bahagia," kata Diesel.

