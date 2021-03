SEOUL - Berakhir sudah dominasi IU di Gaon Chart. Setelah 6 minggu menjadi ratu Gaon chart kategori Digital Singles, IU harus rela turun takhta di edisi 7-13 Maret 2021.

Penyanyi trot Lim Young Woong debut di puncak Gaon chart lewat lagu My Starry Love. Ini menjadi pertama kalinya bagi solois kelahiran 1991 tersebut memuncaki Gaon chart.

Sementara itu, mantan juara bertahan IU harus puas duduk di peringkat 3 dengan 29,762,115. Posisi runner-up diduduki oleh Brave Girls dengan Rollin'.

Berikut daftar top 10 Gaon chart edisi 7-13 Maret 2021:

1. Lim Young Woong - "My Starry Love" - 36,661,140 Points

2. Brave Girls - "Rollin'" - 35,023,253 Points

3. IU - "Celebrity" - 29,762,115 Points

4. Eunji x Yoseob - "Love Day (2021 Version)" - 24,004,893 Points

5. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 17,654,381 Points

6. BTS - "Dynamite" - 16,948,339 Points

7. SHINee - "Don't Call Me" - 14,891,069 Points

8. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 14,436,077 Points

9. Song I Han - "I Will Be Your Shining Star" - 14,312,573 Points

10. IU - "Hold My Hand" - 14,226,369 Points

