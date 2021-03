JAKARTA - Presenter Vicky Prasetyo mengakui pernikahan yang digelarnya bersama Kalina Oktarani pada 13 Maret silam, masih berstatus siri. Dia kemudian mengungkap alasan kenapa dia dan sang istri hanya bisa menikah siri.

"Persyaratan administrasi Kalina belum lengkap," ujar ayah tiga anak tersebut saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Selatan, pada 17 Maret 2021.

Sebagaimana diketahui, rencana pernikahan Vicky dan Kalina sempat tertunda karena terkendala izin orangtua. Sekalipun sang ayah mertua sudah melimpahkan status wali nikah ke KUA, namun presenter 36 tahun itu tetap tidak bisa meminang Kalina secara resmi.

"Merujuk Undang-Undang Perkawinan, ayah pihak wanita berhak menjadi wali nikah meski dia masih gadis ataupun single parent. Aku sudah coba berkomunikasi dengan pihak Kalina tapi kayaknya belum bisa," jelas sang presenter.

Sebagai alternatif, Vicky Prasetyo memilih meminang Kalina Oktarani secara siri terlebih dulu sebelum nantinya disahkan lewat itsbat nikah di pengadilan. "Dalam waktu dekat akan kita tempuh. Supaya nanti surat pernyataan resmi menikah bisa didapat," tutur mantan suami Angel Lelga itu.

Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani menikah di sebuah resor di Bogor, Jawa Barat, pada 13 Maret 2021. Ikatan janji suci kedua pasangan tertunda dari jadwal semula, pada 21 Februari 2021.*

