LOS ANGELES - Harry Styles membawa pulang trofi Best Pop Solo Performance Grammy Awards 2021. Penyanyi 27 tahun itu mengalahkan sederet penyanyi ternama lainnya seperti Justin Bieber, Doja Cat, Billie Eilish, Dua Lipa dan Taylor Swift.

"Wow. Kepada semua orang yang membuat rekor ini bersamaku, terima kasih banyak. Ini adalah lagu pertama yang kami tulis setelah album pertama saya keluar pada hari libur di Nashville," kata Styles dilansir dari People, Senin (15/3).

"Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tom, Tyler dan Mitch, Rob Stringer dan semua orang di Columbia. Manajer saya, Jeffrey, yang selalu mendorong saya untuk menjadi lebih baik," lanjutnya.

Styles merasa sangat bersyukur berada di Grammy Awards 2021. Bisa bersaing dengan sederet musisi hebat lainnya, Styles pun merasa sangat terhormat.

"Saya merasa sangat terhormat berada di antara kalian semua, jadi terima kasih banyak," ujar Styles.

Kemenangan Styles juga dirayakan oleh sesama nominasi kategori ini dan mantan pacarnya, Swift. Penyanyi 31 tahun tersebut tampak berdiri dan bertepuk tangan Styles, tersenyum dan mengangguk ke arahnya.

Sementara itu, Watermelon Sugar adalah lagu platform streaming dan radio besar untuk penyanyi dan aktor Don't Worry Darling itu. Lagu ini dirilis sebagai single keempat dari album kedua Styles, Fine Line, yang merupakan tindak lanjut dari album debutnya.

Tahun ini, mantan anggota One Direction itu membuka Grammy Awards dengan penampilan pertamanya di panggung Grammy. Styles juga dinominasikan untuk Best Pop Vocal untuk Fine Line dan Best Music Video untuk Adore You.