JAKARTA - Kecantikan Sophia Latjuba di usia kepala lima memang cukup membuat iri kaum hawa. Bahkan, ibu dua putri itu tak sungkan membagikan foto seksinya di media sosial.

Kali ini, dia berpose di atas kapal pinisi dalam balutan baju renang berwarna hitam. “Life begins at 50. Trust me (Hidup dimulai di usia 50 tahun. Percayalah),” ujarnya sebagai penjelasan foto tersebut seperti dikutip, Senin (15/3/2021).

Unggahan Sophia Latjuba itu disukai lebih dari 104.000 akun Instagram dengan 2.400 komentar. Menariknya, foto seksi aktris Tetangga Masa Gitu itu sempat mendominasi daftar Trending Twitter Indonesia, pada 14 Maret 2021, pukul 23.00 WIB.

Ada 3.868 kicauan yang membahas foto tersebut di Twitter. Sebagian besar, memuji tampilan fisik mantan kekasih Ariel NOAH itu yang tak terlihat seperti perempuan usia paruh baya.

“Rahasia awet muda Sophia Latjuba → stay single (tetap menjomblo) → no stress (tak ada stres). Because man is the cause of stress (karena pria adalah pemicu stres),” ujar akun Twitter @the_her***mode.

Sementara warganet lainnya tampak iri dengan keseksian perempuan berdarah Jerman tersebut. “Please tell me how to be Sophia Latjuba when I’m turns 50 (Tolong beritahu aku, bagaimana caranya bisa terlihat seperti Sophia Latjuba di usia 50 tahun),” tutur @What***writes.

Pujian lainnya datang dari akun @ami_squ***y yang mengatakan, “Sophia Latjuba becomes trending and it just makes me insecure more and more (Sophia Latjuba trending dan itu membuatku semakin bertambah tak percaya diri).”*

