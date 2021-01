JAKARTA - Asal usul darah bangsawan Sophia Latjuba terungkap lewat akun Instagram miliknya. Sophia Latjuba mengunggah mendiang kakek dan nenek, yang masih memiliki darah bangsawan.

Dalam fotonya, diketahui nama kakek Sophia adalah H Mahmud L Latjuba yang wafat di Jakarta pada Desember 1975. Lalu sang nenek, Hj RA Siti Fatichah yang lahir di Jember tahun 1917 dan wafat di Jakarta pada 4 Agustus.

“I was the luckiest girl being raised by you. To the moon and back,” kata perempuan 50 tahun itu seperti dikutip dari keterangan fotonya, Jumat (29/1/2021).

Sontak, unggahan tersebut langsung ramai komentar netizen. Mereka rupanya baru tahu bahwa Sophia Latjuba memiliki darah Jawa.

Bahkan, ada pula netizen yang salah fokus dengan gelar sang nenek, yakni RA, yang diyakini merupakan Raden Ajeng, gelar kebangsawanan Jawa yang otomatis melekat pada seorang perempuan keturunan ningrat.

“Ada Jowonya, masih keturunan darah biru (RA) kayaknya ya,” kata netizen di kolom komentar. “Sophia keturunan orang Jember juga ya,” komentar yang lainnya.

“Orang terpandang kakek uyutnya,” tulis netizen.

“R.A dari trah mana kak?” tanya netizen penasaran. “Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah,” komentar netizen.

