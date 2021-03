JAKARTA - Ayya Renita turut berkomentar tentang kabar rencana pernikahan lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta, Ikbal Fauzi. Pemeran Rendy di sinetron tersebut diketahui akan segera menikah dengan perempuan pilihannya, Novia Giana Nurjanah pada 21 Maret mendatang.

Sebagaimana diketahui, bermain dalam satu sinetron membuat Ayya dan Ikbal sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen. Sebab, keduanya adalah pasangan sinetron yang dinilai kocak dan kerap membuat penonton ngakak.

Di sinetron Ikatan Cinta, Ayya berperan sebagai Kiki, asisten rumah tangga (ART) keluarga dari Aldebaran Alfahri (Arya Saloka). Sementara Ikbal memerankan karakter Rendy, asisten sekaligus tangan kanan Aldebaran.

Dalam cerita di sinetron, karakter Kiki sangat tergila-gila dengan Rendy, sehingga muncul adegan-adegan yang bikin ngakak sampai membuat para penonton baper.

Bahkan, penonton berharap pasangan Kiki-Rendy segera menikah dan punya anak yang dijuluki putra Kidul (Kiki dan Abdullah Rendy).

Rupanya, rencana pernikahan Ikbal tersebut turut memancing keusilan netizen. Salah satu netizen mengirim pesan kepada Ayya untuk menanggapi kabar bahagia lawan mainnya itu.

“Miss Kiki, gimana tanggapannya Mas Rendy mau nikah? Bagaimana nasib putra kidul?” tanya netizen seperti dikutip dari cuplikan layar yang diunggah di Instagram Ayya Renita, Jumat (12/3/2021).

“Yang mau nikah itu Ikbal Fauzi bukan Abdullah Rendy, jadi PUTRA KIDUL TETAP BERADA DI SINI BESERTA MAMA PAPANYA guys,” kata aktris 27 tahun itu di Instagram Story-nya.

“Dan tetap on the way kek si Aladin,” tulisnya lagi.